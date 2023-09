Riparte l'attività politica, venerdì convocato il consiglio comunale

Riparte l'attività politica e amministrativa del consiglio comunale dopo la pausa di agosto. L'assise, presieduta da Luigi Lorusso, è stata convocata venerdì 8 settembre con i consueti orari (ore 17.00 prima convocazione; ore 18.00 seconda convocazione e consueto inizio).I punti all'ordine del giorno riguardano soprattutto il funzionamento del consiglio comunale per la formazione delle commissioni consiliari e con l'indicazione dei criteri per le nomine dei rappresentanti del Comune in enti o società partecipate.In elenco anche una richiesta dell'opposizione per discutere della sicurezza cittadina, tema che soprattutto nella scorsa settimana è stata anche oggetto di polemiche. Una questione che comprende anche il problema della vivibilità nel centro storico dove i residenti di alcune vie, particolarmente via Laudati, piazzetta Martiri e altre circostanti (ma non solo, anche altre aree), lamentano degrado urbano, rumori e disagi per la presenza di gruppi di ragazzi, sino a tarda ora.