Riparte il mercato settimanale del sabato

Con il passaggio della Regione Puglia dall'area rossa a quella arancione, termina il periodo di sospensione per le attività mercatali. Possono riprendere così i mercati settimanali che ripartono venerdì prossimo a Gravina e sabato primo maggio ad Altamura. Ovviamente, nel rispetto dei protocolli di sicurezza previsti dalle norme in vigore.La limitazione al mercato era imposta dalle disposizioni nazionali valide per le regioni in aree rossa. Viceversa, in zona arancione, le attività al dettaglio sono aperte e ciò vale pure per i commercianti ambulanti dei vari settori merceologici."Il primo maggio sarà la giornata del ritorno del mercato di Altamura - dice il sindacalista della CasAmbulanti Savino Montaruli - e questa è una notizia straordinaria per tutti i concessionari di posteggio. Abbiamo trasmesso anche alla sindaca di Altamura il nostro protocollo d'Impegno per l'osservanza della prescrizioni anti Covid-19 e siamo certi che tutti osserveranno le regole per contemperare il diritto alla salute con quello al lavoro. Gli ultimi mesi dello scorso anno hanno visto completamente fermo il mercato settimanale del sabato, con gravissime perdite. Poi da gennaio il mercato è ripartito con metà degli operatori per ogni settimana quindi sdoppiato. Ora viene ripristinata la normalità e la regolarità".Il mercato si svolge in via Manzoni, stessa strada del palazzetto dello sport dove vengono effettuate le vaccinazioni (in questa settimana le attività sono ridotte al minimo per la mancanza dei vaccini). E' già stato stabilito dal Comune e dalla Asl che non ci sarà sovrapposizione tra l'attività del centro vaccinale e lo svolgimento del mercato.Quando riprenderanno le forniture dei vaccini, al sabato le somministrazioni avverranno di pomeriggio. In ogni caso, il programma viene stabilito ogni settimana, in base alla disponibilità delle dosi.