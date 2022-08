Commercio irregolare, sequestro di borse al mercato

Un'attività contro l'abusivismo commerciale e la contraffazione dei marchi è stata portata a termine in modo molto proficuo da parte della Polizia locale presso l'area mercatale in via Manzoni.Sabato due pattuglie di agenti, in servizio di controllo, hanno sorpreso un venditore abusivo mentre vendeva delle borse nel tratto in via Manzoni compresa fra via Pinerolo e via Saluzzo. L'uomo è riuscito a dileguarsi ma ha lasciato sul posto 41 borse con marchi contraffatti. La merce è stata sequestrata.Un risultato positivo nell'attività di contrasto all'abusivismo da parte della Polizia locale, guidata dal dirigente del V settore e comandante Maria Paola Stefanelli, (proprio negli scorsi giorni Stefanelli ha ricevuto l'incarico). I controlli in materia proseguiranno regolarmente, come avviene ogni sabato, per il contrasto alle attività non consentite. Ciò, a tutela degli operatori economici che svolgono la propria attività in modo regolare.