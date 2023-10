Controlli al mercato settimanale, multato un venditore abusivo

Era posizionato in via Manzoni ma non aveva autorizzazione

Un commerciante abusivo è stato multato ieri al mercato settimanale in via Manzoni dalla Polizia locale. Era senza autorizzazione e stava vendendo merce.Ieri mattina, durante il pattugliamento a piedi dell'area mercatale, all'altezza di via Catania gli agenti del servizio commercio hanno notato un uomo intento alla vendita di prodotti tessili, ma senza avere una bancarella né supporti idonei all'esposizione della merce. Non riconoscendo il venditore tra i soggetti autorizzati, gli agenti provvedevano immediatamente al sequestro della merce contenuta in un bustone e contestualmente fermavano il venditore per l'identificazione. Gli accertamenti eseguiti consentivano di verificare che trattasi di un venditore privo di qualsiasi autorizzazione e, pertanto, la vendita risultava abusiva.La merce è stata sequestrata ai fini della confisca e il venditore abusivo sanzionato secondo le normative vigenti in materia di commercio.Questo servizio s'inserisce nel quadro della costante attività della Polizia locale a contrasto dell'abusivismo commerciale, un fenomeno che danneggia coloro che agiscono nel rispetto delle norme. L'intensità dei controlli è finalizzata proprio a impedire la presenza di abusivi al mercato e le vendite non autorizzate.