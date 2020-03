Rinviato il mercato settimanale del sabato

Per domani e per il 14. Decisione del centro operativo comunale di protezione civile

Niente mercato del sabato in via Manzoni, né domani né il 14 marzo. Lo ha deciso il centro operativo comunale (Coc) di protezione civile, tenuto conto delle disposizioni del presidente del Consiglio dei ministri con decreto del 4 marzo in cui, tra le varie prescrizioni, c'è quella di garantire la distanza interpersonale di almeno un metro.Lo ha comunicato la sindaca Rosa Melodia in apertura del consiglio comunale.