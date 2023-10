Rilevazione velocità su statale 96: il calendario dei controlli

Controlli di ottobre Programma della Polizia locale

Proseguono a ottobre, da parte del comando di Polizia locale di Altamura, i servizi di controllo con rilevatore della velocità "velomatic", in modalità presidiata (con la presenza della pattuglia sul posto), su alcuni punti della strada statale 96. Sul portale del Comune di Altamura è stata pubblicata la comunicazione del comando di Polizia locale di Altamura, trasmessa alla Prefettura di Bari.In allegato il calendario dei controlli che saranno svolti in territorio di Altamura, con l'indicazione delle zone in cui la pattuglia sarà presente, nei vari giorni indicati.