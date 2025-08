Rifuti: autorizzati i due centri comunali di raccolta

La Giunta comunale, con propria delibera, ha ufficialmente autorizzato l'esercizio dei nuovi Centri Comunali di Raccolta del Comune di Altamura. A seguito dei numerosi adempimenti amministrativi, tecnici e autorizzativi, si è concluso il perfezionamento dell'iter dei due CCR siti in:- via Corrente Le Fogge in località "Grotta Formica";- via del Serpillo in località "Colonna-Genta".Una vicenda molto lunga, che sta arrivando a conclusione. Manca ora solo la data di apertura al pubblico.I centri di raccolta comunale (detti anche stazioni ecologiche) rappresentano un servizio messo a disposizione dei cittadini per il conferimento di materiali e rifiuti che non possono essere differenziati. Si spera che l'apertura dei Ccr possa impedire l'abbandono abusivo dei rifiuti sul territorio comunale e agevolare il recupero del rifiuto stesso. Infatti sono aree strutturate, sorvegliate e gestite, dove i cittadini possono conferire in sicurezza i rifiuti urbani, in particolare quelli ingombranti, i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche e quelli pericolosi.