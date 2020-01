Riattivata la ztl nel centro storico

"Ztl attiva" e "Ztl non attiva". Sono stati riparati i varchi della zona a traffico limitato nel centro storico, alcuni dei quali per lungo tempo non funzionanti. E gli avvisi sono stati adeguati alle linee guida del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con messaggi più intuitivi.Nel primo caso ("Ztl attiva") l'accesso non è consentito, nel secondo sì. Spariscono le precedenti scritte "Varco non attivo" e "Varco attivo" in cui la negazione dava un significato opposto, talvolta mandando in confusione.Questa variazione si è resa necessaria in ossequio alla normativa diventata uniforme in tutta Italia e soprattutto più chiara e di immediata comprensione. Le linee guida ministeriali risalgono a luglio e regolamentano la circolazione stradale e la segnaletica nelle Ztl, da istituire o già esistenti (quindi da modificare). Viene introdotta omogeneità nell'installazione degli impianti automatici per renderli coerenti e più facilmente riconoscibili dall'utenza stradale.Nel centro storico i varchi sono passati da sei a otto. Non sono cambiati gli orari.