Revocati i consigli comunali sul bilancio

I sette consigli comunali convocati sul bilancio dal 20 al 31 marzo non si terranno per l'emergenza sanitaria in atto. Lo ha deciso il presidente del consiglio Gino Loiudice.La sessione di bilancio era stata convocata dopo la decisione della conferenza dei capigruppo del 27 febbraio. Poi la situazione è precipitata in Italia per l'emergenza coronavirus. Così l'intera opposizione ha chiesto di rinviarli in altre date, altrimenti avrebbe disertato le sedute. Ciò anche in considerazione del fatto che non c'è più l'obbligo di approvare i bilanci di previsione entro il 31 marzo perché una norma nazionale prevede lo slittamento del termine al 30 aprile.La maggioranza era decisa ad andare avanti. Ma l'assenza del confronto politico, per l'assenza annunciata dall'opposizione, ha indotto il presidente dell'assise alla revoca. A maggior ragione per l'osservanza dei decreti del presidente del Consiglio dei ministri sulla necessità di contenere il contagio coronavirus con la limitazione dei contatti.