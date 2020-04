Reti fognarie, in corso l'attività di sanificazione

Gli interventi di derattizzazione e disinfezione proseguono per tutto il mese

Ad Altamura Acquedotto Pugliese sta effettuando l'ordinaria attività di sanificazione delle reti fognarie. Il ciclo di sanificazione, derattizzazione e disinfezione è iniziato il 6 aprile e terminerà il 30 aprile. "Un'attività fondamentale che non si arresta, nonostante il momento di emergenza contingente", afferma la società in un comunicato."Acquedotto Pugliese - spiega - si occupa della gestione, della manutenzione e della sanificazione delle reti fognarie. Due volte l'anno operatori specializzati, prevalentemente nelle ore notturne, lavano, derattizzano, disinfettano e disinfestano l'intera rete servita, ispezionando tutti i pozzetti di accesso. Spesso i pozzetti sono posizionati sulla carreggiata, o comunque sul manto stradale.Si richiede, quindi, la massima attenzione e rigoroso rispetto della segnaletica verticale posizionata nei giorni immediatamente precedenti alle attività, per consentire la effettiva ispezione della rete. Il cronoprogramma delle attività potrà subire variazioni legate alle condizioni climatiche o a particolari esigenze condivise con l'Amministrazione Comunale".