Restringimento su statale 96, iniziano i lavori

divieto di sorpasso autoveicoli

limite di velocita 40Km/h

deviazione del traffico su carreggiata opposta

divieto di sorpasso autoveicoli

limite di velocita 40Km/h

restringimento carreggiata sinistra

doppio senso di circolazione

il senso unico alternato di marcia, e la temporanea chiusura per circa 30 giorni (suddivisi in due periodi di 15 giorni) nel tratto compreso tra la rampa di accesso sulla SS.96 in direzione Matera e la rampa di accesso sulla SS.96, in direzione Bari, previa apposizione della relativa segnaletica stradale e deviando le correnti di traffico veicolare sulle arterie stradali limitrofe.

Ordinanza Anas Disposizioni per il traffico su statale 96

A partire da lunedì 19 giugno iniziano i lavori sulla strada statale 96, all'altezza dello svincolo per Santeramo, dove attualmente la carreggiata è ristretta. Ciò a seguito di un incidente stradale avvenuto nel 2021 in cui un mezzo pesante danneggiò il cavalcavia.L'Anas ha emesso un'ordinanza a firma del responsabile della struttura territoriale Vincenzo Marzi. Il provvedimento sarà in vigore sino al 7 novembre e stabilisce le disposizioni per la circolazione stradale nel tratto compreso tra km 82+200 e km 80+624 su entrambe le corsie dellaIn direzione Matera sono disposti:In direzione Bari sono disposti:Inoltre, all'altezza del cavalcavia in, con ordinanza del comandante di Polizia locale Maria Paola Stefanelli sono disposti:Il divieto in via Santeramo sarà effettivo solo dal momento in cui sarà apposta la segnaletica.