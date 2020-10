Regolamentati gli orari dei distributori automatici

Con ordinanza della sindaca, n. 62 del 14 ottobre 2020, per il contenimento della diffusione del Coronavirus sul territorio, è stata disposta la chiusura dalle 21:00 fino alle 6:00, per tutti i giorni della settimana (fino al 13 novembre prossimo), di tutti i distributori automatici h24 di cibi e bevande, liberamente accessibili a tutti, senza alcuna forma di controllo, data l'assenza di un gestore o di personale.È d'obbligo l'utilizzo di sistemi di protezione previsti dal DPCM del 17 maggio 2020 per gli avventori che stazionano presso le aree di suolo pubblico, dato in concessione ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando il divieto di assembramento.