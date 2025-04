Referendum di giugno, istruzioni per il voto dei fuori sede

Per le consultazioni referendarie che si terranno nei giorni 8 e 9 giugno 2025, è stata prevista la possibilità per gli elettori che per motivi di studio, lavoro o cure mediche si trovino in un comune di una provincia diversa da quella del comune di iscrizione elettorale per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricada la data delle consultazioni, di esercitare il diritto di voto presso il comune di temporaneo domicilio.A tal fine gli elettori interessati, in possesso dei succitati requisiti, dovranno presentare personalmente (all'Ufficio Protocollo Generale) o in modalità telematica (a protocollo.generale@pec.comune.altamura.ba.it) o persona delegata, al comune di temporaneo domicilio entro domenica 4 maggio 2025 apposita domanda redatta in conformità al modulo in allegato corredata da:· copia documento di riconoscimento in corso di validità;· copia della tessera elettorale personale;· copia della certificazione o di altra documentazione che attesti la condizione di elettore fuori sede per i motivi precedentemente citati (studio, lavoro, cure mediche) per i quali l'elettore si trova temporaneamente domiciliato in un comune di una provincia diversa da quella di iscrizione nelle liste elettorali. Tale documentazione può essere sostituita da autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000Successivamente all'istanza, il comune di temporaneo domicilio, effettuati le dovute verifiche presso il comune di iscrizione nelle liste elettorali, entro il 3 giugno 2025 rilascerà l'attestazione di ammissione al voto contenente il numero e l'indirizzo della sezione presso cui esercitare il diritto di voto. Tale attestazione dovrà essere esibita al seggio, unitamente alla tessera elettorale e a un documento di riconoscimento.La domanda di ammissione al voto presso il comune di temporaneo domicilio può essere revocata entro mercoledì 14 maggio 2025, con le medesime modalità con le quali è stata formulata l'istanza. In assenza di revoca nei termini, l'elettore non potrà esercitare il diritto di voto nel comune di iscrizione.Altre informazioni sono disponibili sul portale del Comune.