Sabato 5 marzo la raccolta della frazione indifferenziata "sarà regolarmente effettuata". Lo comunica l'amministrazione comunale, aggiornando il precedente avviso in cui, invece, era riportato un possibile disservizio a causa della chiusura dell'impianto di conferimento di Conversano. Per tale chiusura era stato comunicato che il servizio non sarebbe stato garantito.In serata l'aggiornamento: servizio regolare.