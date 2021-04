Raccolta differenziata, sacchetti si possono ritirare al Comune

Da oggi è possibile ritirare i sacchetti per la raccolta differenziata dell'organico e del multimateriale, presso il distributore automatico a Palazzo di Città accedendo direttamente dall'ingresso laterale in via Teatro Vecchio. Lo rende noto il Comune.Il ritiro puà avvenire dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 14:00, i martedì e giovedì anche di pomeriggio dalle 15:30 alle 19:00. Basta inserire la tessera sanitaria dell'intestatario Tari e attendere il riconoscimento sullo schermo. Successivamente si seleziona il tasto per l'erogazione, ripetendo l'operazione fino al raggiungimento dei rotoli previsti. La dotazione dei sacchetti dell'organico e dei sacchetti di plastica e metalli dura tre mesi; la dotazione per la raccolta di pannolini/pannoloni dura cinque mesi.In caso di fabbisogno maggiore rispetto a quello previsto gratuitamente o di esaurimento della fornitura è possibile ritirare i sacchetti inserendo nel distributore: 1 euro per i sacchetti bio compostabili (organico), 2,50 euro per sacchetti gialli (plastica e metalli), 1 euro per sacchetti viola (pannolini/pannoloni).In caso di mancato riconoscimento da parte del sistema si può chiamare il numero verde 800036459. A questo numero è possibile richiedere il ritiro gratuito di ingombranti e Raee (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) dal proprio domicilio.