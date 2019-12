Raccolta differenziata regolare a Capodanno

Domani (martedì 31 dicembre) e mercoledì 1° gennaio, il servizio di raccolta differenziata porta-a-porta si svolgerà regolarmente. Lo rende noto l'amministrazione comunale di Altamura.La raccolta, quindi, avverrà senza sospensioni a differenza di quanto avvenuto nel giorno di Santo Stefano in cui non è stata ritirata la plastica. Questa la motivazione dell'ammininistrazione: "A causa dei problemi organizzativi generati dalla chiusura festiva degli impianti di conferimento della frazione organica per la chiusura dell'impianto di conferimento". Molti cittadini, invece, hanno comunque messo fuori le buste gialle, salvo poi doverle riportare nelle abitazioni.Quindi tutto regolare domani per il ritiro dell'indifferenziato e dopodomani per l'organico.