Raccolta differenziata, premiata la città di Altamura

Altamura è fra le tre realtà premiate da Comieco (le altre sono Padova per l'area nord e Assisi per l'area centro) per i risultati eccellenti nella raccolta differenziata di carta e cartone, nell'ambito della storica premiazione Comuni Ricicloni 2020, avvenuta nell'ambito della VII edizione di EcoForum. Altamura ha ricevuto il premio per l'area Sud insieme a Padova per l'area nord e ad Assisi per l'area centro.La motivazione del premio sta nei risultati prodotti dall'avvio della raccolta differenziata di carta e cartone con il sistema integrale porta a porta, nel 2018 e dalla realizzazione e conseguente operatività del centro comunale di raccolta, abbandonando il sistema con i contenitori stradali da 2.400 litri:«La modifica del sistema di raccolta ha dato i suoi frutti, considerato che, rispetto al 2018, nel 2019:- la raccolta congiunta è cresciuta del 37%, raggiungendo un pro-capite di 23,5 kg/ab/a (kg per abitante, in un anno)- la raccolta selettiva è cresciuta del 66%, raggiungendo un pro-capite di 21,3 kg/ab/a.Anche nel 2020 si stanno registrando gli stessi valori del 2019. L'incremento quantitativo non ha penalizzato la qualità del materiale che, da analisi condotte tra giugno e luglio 2020, hanno fatto registrare ottimi risultati: congiunta e selettiva con frazione estranea inferiore allo 0,5%».«Questo premio è un riconoscimento all'impegno di tutte le cittadine e di tutti i cittadini di Altamura. Lo dedico senza dubbio alla comunità. Questo non basta perché il nostro obiettivo è raggiungere una tariffazione puntuale che è uno strumento di equità. Ad oggi non ci sono i presupposti visti i costi di trasferimento e trasferenza dei rifiuti che non dipendono dall'amministrazione comunale e quelli per la rimozione dei rifiuti abbandonati nelle periferie che sono molto onerosi», ha dichiarato la Sindaca Rosa Melodia.