Raccolta differenziata, Altamura ancora "riciclona" ma dati in calo

Percentuali in calo per la raccolta differenziata nel 2021 sia ad Altamura sia nella media dell'Aro (ambito di raccolta ottimale), il bacino di cui fanno parte sette Comuni dell'area murgiana. Altamura e i Comuni murgiani si confermano "ricicloni", per aver superato la fatidica soglia del 65 per cento.Ad Altamura l'anno scorso la raccolta differenziata è stata del 67,37 per cento, in riduzione rispetto al 70,1% del 2020. I mesi con più rifiuti differenziati sono stati aprile e dicembre, con percentuali intorno al 70 per cento. Nell'Aro Bari 4 la percentuale media di raccolta differenziata porta a porta è stata del 70,1 per cento mentre nell'anno precedente era stata del 72. Da precisare che la media dell'Aro è provvisoria perché tiene conto delle percentuali di sei Comuni mentre i dati mensili di Grumo sono incompleti.Quindi le letture dei dati sono due. La raccolta differenziata si mantiene tutto sommato su livelli elevati ma anziché crescere ulteriormente registra qualche passo indietro. Questo fa suonare un campanello d'allarme. Probabilmente il calo dipende dalle aspettative dei cittadini di una riduzione della Tari ma finora ciò non è avvenuto. Quando il nuovo sistema è stato introdotto ai cittadini era stato garantito che con la differenziata si risparmiava. Poi c'è il fenomeno ingovernabile dell'abbandono dei rifiuti o dello smaltimento non corretto alle piazzole delle "case sparse" continui a essere un pugno nell'occhio nonché fonte di inquinamento e di costi ulteriori a carico di tutti i contribuenti.Ciò non toglie, ad ogni modo, che la differenziata sia un'abitudine giusta, di civiltà, a beneficio di se stessi e dell'ambiente.