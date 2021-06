Progetto Anas sulle rotatorie, si attende il sì definitivo

Si attende il via libera definitivo al progetto dell'Anas per la realizzazione di tre rotatorie nel tratto della strada statale 96 che coincide con la circonvallazione di Altamura in direzione di Gravina.Sono previsti tre rondò alle attuali confluenze stradali tra la viabilità comunale e la statale 96 in via Selva, in via Graviscella e in via Ferri Rocco dove ci sono dei semafori. Il punto critico è via Selva. Crocevia molto trafficato che viene attraversato da numerose persone a piedi e il progetto è stato rivisto, prevedendo pure marciapiedi.Il progetto è in discussione da vari anni presso i diversi enti e uffici competenti.Nei giorni scorsi il consiglio comunale ha nuovamente approvato il progetto per la parte di propria competenza, relativamente ai vincoli urbanistici finalizzati agli espropri.L'ultima conferenza di servizi è in programma domani.