Proclamato il consiglio comunale, tutto confermato

Proclamati gli eletti nel consiglio comunale. Dai controlli formali della commissione elettorale circondariale non è emerso nulla di nuovo rispetto ai dati dello spoglio del 28 e del 29 maggio.Petronella avrà una maggioranza di 15 seggi (Rinnovamento Altamura 3, Popolari con Petronella sindaco 3, Insieme con Petronella sindaco 2, Altamura con Petronella sindaco 2, Altamura al centro 2, Idee in Comune 1, Progetto Altamura 1, Unione di centro 1). All'opposizione i candidati a sindaco Giovanni Moramarco con 7 consiglieri di Polis 2030 (Forza Italia 2, Azione civica 2, Fratelli d'Italia 1, Lista per Moramarco sindaco 1, Innoviamo 1) e Michele Loporcaro.Questa sarà la composizione:MAGGIORANZAAntonio Petronella - SindacoRinnovamento Altamura 3: Luigi Lorusso, Roberto Schiraldi, Nina DibenedettoPopolari con Petronella sindaco 3: Angela Miglionico, Claudio Indrio, Nicola IncampoInsieme con Petronella 2: Michele Barattini, Marianna NicolettiAltamura con Petronella sindaco 2: Tania Dibenedetto, Gino PerrucciAltamura al centro 2: Vito Tafuni, Tommaso LorussoIdee in comune 1: Filippo RagoneProgetto Altamura 1: Maria AdoranteUdc 1: Teresa StaccaOPPOSIZIONECandidato sindaco: Giovanni MoramarcoCandidato sindaco: Michele LoporcaroForza Italia 2: Onofrio Gallo, Giandomenico MarroccoliAzione civica 2: Michele Denora, Luca GencoFratelli d'Italia 1: Gianfranco BerlocoLista per Moramarco sindaco 1: Michele VentricelliInnoviamo 1: Giovanni SaponaroIn base alla legge, la convocazione della seduta di insediamento spetta al sindaco. Questo il dettato normativo: "Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti deve essere convocata la prima seduta del consiglio comunale, che si svolgerà entro dieci giorni dalla convocazione". Quindi la prima seduta si terrà molto probabilmente all'inizio di agosto.