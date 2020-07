Primo via libera per fare ripartire sagre e feste popolari

Primo via libera per fare ripartire le sagre e le feste popolari in Puglia. A seguito di una riunione con l'Anci, con le associazioni di categoria, con i sindacati, con le associazioni di luminaristi, bande e feste patronali, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha deciso di emanare un'ordinanza che riattiva feste popolari e sagre. Gli uffici regionali sono al lavoro per la definizione delle linee guida specifiche."Una festa popolare è l'insieme di alcune attività per le quali esistono già delle linee guida – ha spiegato il prof. Pier Luigi Lopalco, coordinatore dell'emergenza epidemiologica -. In questa direzione stiamo cercando di offrire agli amministratori locali delle indicazioni più chiare per facilitare lo svolgimento di feste e sagre in piena sicurezza".Con lo stop dovuto alla pandemia, ci sono categorie di operatori fermi da mesi. Già persa tutta la primavera mentre l'estate è già iniziata. Le linee guida saranno oggetto di una nuova ordinanza che stabilirà le misure idonee a garantire la ripartenza.Ad Altamura agosto e settembre sono i mesi tradizionalmente dedicato alle manifestazioni mariane dell'Assunta e della Madonna del Buoncammino, con i riti popolari, il luna park, gli spettacoli pirotecnici. Bisogna attendere le linee guida per comprendere se sarà possibile organizzare gli eventi oppure si dovrà rinviare tutto.