Prima riunione della nuova giunta comunale, nominata dalla sindaca Rosa Melodia una settimana fa (23 settembre). Dopo aver verificato che non sussistono condizioni di incompatibilità con la carica per i cinque assessori, la giunta ha esaminato alcuni punti all'ordine del giorno. Subito dopo il ritiro delle dimissioni, la sindaca Rosa Melodia ha dichiarato ad Altamuralife che era necessario procedere all'approvazione del bilancio consolidato."Da oggi - ha comunicato l'amministrazione comunale - nella ritrovata coesione e compattezza, la giunta si è riunita per l'approvazione di provvedimenti necessari a dare slancio alla ripartenza ed alla realizzazione di progettualità importanti per la nostra città".La composizione è interamente rinnovata rispetto a quella precedente che era stata revocata il 9 agosto. Sono stati nominati assessori: Margherita Fiore e Silvio Galtieri (Abc - Altamura bene comune); Tommaso Lorusso (ex consigliere di Altamura al centro); Vito Menzulli (Sinistra in movimento); Raffaella Petronelli (Lista Più). Le deleghe non sono state assegnate. La giunta precedente era composta da sette assessori: le due caselle mancanti sono attribuite al Partito democratico.Menzulli e Petronelli sono consiglieri comunali, carica che ora non ricoprono più. Al loro posto subentreranno i primi dei non eletti che sono rispettivamente Giuseppe Tafuni (Sinistra in movimento) e Vito Cornacchia (Lista Più).Il consiglio comunale è stato convocato per i giorni 11 e 12 ottobre.