Prevenzione incendi, il Parco nazionale avvia le attività

Anche quest'anno il Parco Nazionale dell'Alta Murgia coinvolge gli operatori agrozootecnici nell'attività di prevenzione incendi, per formare una rete di sentinelle a tutela delle aree di maggior pregio naturalistico. Gli operatori aderenti all'avviso saranno chiamati a fornire risorse idriche a supporto dei piccoli mezzi AIB (Antincendio boschivo), garantendo l'attività di avvistamento e l'immediata segnalazione di eventuali incendi.L'istanza di adesione deve essere inoltrata via Pec entro le ore 12:00 del 26 maggio. Per coloro che parteciperanno sono previsti contributi. Questa forma di cooperazione nella lotta al fuoco prosegue da diversi anni e s'intende proseguire.Nonostante la siccità e il clima torrido, l'estate scorsa ha visto ridursi gli incendi del 57% rispetto al 2021. Nettamente inferiore il numero di episodi, con 23 incendi nell'estate 2022 a fronte dei 53 della precedente, tra i più colpiti i territori di Andria e Minervino rispettivamente con 9 e 3 incendi. La superficie boscata percorsa dal fuoco risulta ridotta del 67%, mentre è aumentata del 23% l'area pascolo bruciata. 42 le sanzioni, nel 2022, per la mancata esecuzione di fasce di sicurezza, pari a oltre 40mila euro.