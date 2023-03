Presentata la candidatura di Antonio Petronella

"L'onda d'affetto e il grandissimo entusiasmo che mi ha accolto, sabato 18 marzo, in occasione del primo evento pubblico da candidato a sindaco ha profondamente rafforzato la convinzione che essere altamurano è un autentico privilegio". Lo ha detto Antonio Petronella, candidato sindaco della coalizione Altamura Protagonista dopo l'incontro con cui è stata avviata la campagna elettorale, presso il cineteatro Mangiatordi."Sono fiero di appartenere ad una Comunità storicamente importante - ha aggiunto - che, da sempre, si è contraddistinta per capacità e valori. E' giunto il tempo di valorizzare l'inconfutabile e singolare potenziale umano, culturale e imprenditoriale che questa straordinaria città offre. Per me e per la coalizione che mi onora sostenendomi è una motivante responsabilità essere già a lavoro per quello che sarà il progetto del prossimo Governo della Città. Il lavoro e la passione pagano sempre e qualora ce ne fosse bisogno, l'evento d'apertura della mia campagna elettorale, ha confermato quanto l'idea che Altamura torni ad essere fortemente protagonista è diventato un fatto.La grande squadra di "Altamura Protagonista", composta da undici liste a sostegno della mia candidatura, ha tutto ciò che si possa desiderare per la realizzazione di un sogno: dedicarmi con smisurata passione e con etica alta alla mia meravigliosa città".L'incontro di presentazione ha registrato una grande partecipazione. Ha avuto inizio con l'intervento di quattro giovani della coalizione, i quali hanno messo in risalto la necessità di un ricambio alla guida della città ripartendo dal mondo giovanile. Si sono susseguiti gli interventi dei rappresentanti delle liste e quello dell'onorevole del territorio Rossano Sasso. Petronella ha messo in risalto la necessità per Altamura di avere un sindaco concreto e pragmatico in grado di affrontare le grandi sfide della città. Il dirigente scolastico ha annunciato che il programma elettorale è ancora aperto al contributo di quanti abbiano a cuore il futuro della città.