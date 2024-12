Porta futuro: formazione per apprendisti e contabili buste paga

Martedì 10 dicembre 2024 alle ore 16:00 la sede di Altamura del centro per il lavoro Porta Futuro Area Metropolitana di Bari organizza, in via Marecchia (Laboratorio Port'Alba), un evento dal titolo "Recruiting day per apprendisti e contabili buste paga".L'incontro sarà dedicato inizialmente alla presentazione della nuova Academy dell'Associazione professionale dei commercialisti e consulenti del lavoro ed aziendali di Altamura, un percorso di formazione finalizzato all'immediato inserimento lavorativo, rivolto a ragazze e ragazzi di età inferiore ai 25 anni. L'Academy includerà, oltre la formazione in ambito amministrativo, anche un percorso - training on the job - che consentirà ai partecipanti di fare esperienza pratica direttamente sul campo tramite l'assunzione con contratto di apprendistato di primo livello presso gli studi commerciali e di consulenza del lavoro di Altamura.L'evento proseguirà con la selezione di giovani che, in questa occasione, potranno candidarsi per partecipare all'Academy tramite colloqui conoscitivi individuali con commercialisti e consulenti del lavoro. Per iscriversi al Recruiting day, sarà necessario compilare il modulo al link bit.ly/3Z8KAgp (fai copia-incolla del link).L'appuntamento in programma rientra nelle azioni di Porta Futuro Area Metropolitana di Bari, network di sportelli esteso nel territorio metropolitano, progetto interamente dedicato al mondo del lavoro e alla promozione di attività rivolte a cittadini e aziende. Il network, realizzato con l'obiettivo di favorire l'occupazione lavorativa, facilitare l'incontro tra domanda e offerta, contribuire allo sviluppo del territorio, garantisce l'erogazione di servizi gratuiti tramite iscrizione al portale www.portafuturobari.it.Porta Futuro Area Metropolitana di Bari – Altamura, gestito dall'ATI composta da Informa Scarl (capofila), Mestieri Puglia e Unisco, offre ai cittadini servizi di accoglienza, orientamento, formazione, supporto alla compilazione del cv e ricerca attiva del lavoro. Per informazioni contattare lo sportello di Altamura al numero di telefono 080.2365462 o all'indirizzo e-mail altamura@portafuturobari.it; giorni e orari di apertura da lunedì a venerdì dalle 09:00 alle 13:00, martedì e giovedì dalle 14:00 alle 18:00.