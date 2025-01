Garanzia giovani: si sblocca situazione dei pagamenti

Si va verso lo sblocco dei pagamenti per le attività di tirocinio di Garanzia Giovani. Lo ha comunicato la Regione Puglia in un comunicato.La Giunta regionale ha approvato lo schema di "Convenzione per l'erogazione dell'indennità di tirocinio nell'ambito del Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, ("INPS") e la Regione Puglia La Giunta ha quindi autorizzato la sottoscrizione della convenzione da parte del Direttore del Dipartimento Politiche del lavoro, istruzione e formazione, e ha dato mandato al Dirigente della Sezione Politiche e mercato del lavoro a porre in essere tutti gli adempimenti gestionali consequenziali e connessi alla attuazione della Convenzione.