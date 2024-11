Orientamento e lavoro: riaperto lo sportello di Porta futuro

Oggi ha riaperto al pubblico lo sportello di Altamura di "Porta Futuro" Area Metropolitana di Bari, la rete di centri per il lavoro (job centre) della Città Metropolitana di Bari, rivolta ai cittadini e alle aziende. Riparte con una nuova gestione delle attività, affidata all'ATI composta da Informa Scarl (capofila), Mestieri Puglia e Unisco.Vengono forniti agli utenti servizi gratuiti di accoglienza, orientamento, formazione, supporto alla compilazione del cv, ricerca attiva del lavoro. Porta Futuro Area Metropolitana di Bari è un progetto realizzato con l'obiettivo di favorire l'occupazione lavorativa, facilitare l'incontro tra domanda e offerta, contribuire allo sviluppo del territorio, nato dall'esperienza di successo di Porta Futuro Bari. La sede è in via Marecchia presso il Laboratorio Urbano Giovanile, in locali messi a disposizione dal Comune.Orari: da lunedì a venerdì dalle 09:00 alle 13:00, martedì e giovedì dalle 14:00 alle 18:00.Contatti: e-mail altamura@portafuturobari.it - tel. 080 2365462.