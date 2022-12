“Pop C’Art”, l’arte del riciclo di Marilena Tucci

Non si butta nulla: qualsiasi residuo di materia può avere una nuova vita. Sembrerebbe questo il credo che anima l'arte di Marilena Tucci, che ha inaugurato la sua prima personale "Pop C'Art" presso lo spazio Michela Santoro a Gravina.L'artista altamurana si racconta attraverso le sue opere che spaziano dalla creazione di sculture in cartapesta (primo amore dell'artista) a quella di lampade scenografiche; dalle coloratissime pantofole ai variopinti cappelli; dai vestiti assemblati con stoffe pregiare agli oggetti di arredo in cartapesta e materiali poveri, fino ad una collezione di bijoux. Una carrellata di creazioni realizzate utilizzando materiale di scarto, che acquistano nuova luce grazie alla visione artistica di Marilena Tucci.Cartapesta, tessuti, stoffe, fili e lamiere si trasformano e prendono vita in un gioco continuo di colori e forme ispirate in molti casi alla Bauhaus, corrente tanto cara all'ecclettica artista. Pezzi unici che i numerosi visitatori hanno potuto ammirare e toccare con mano, in un vernissage che ha reso protagonisti oltre che gli oggetti esposti da Marilena Tucci, gli stessi visitatori coinvolti in giochi di contatto con le opere stesse.La mostra "Pop C'Art" inaugurata lo scorso 3 dicembre sarà visitabile presso lo spazio Michela Santoro fino al 10 dicembre.