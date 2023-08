Polis2030: i nostri gettoni di presenza per nuovi alberi

I consiglieri comunali di Polis2030 hanno deciso di devolvere i gettoni di presenza delle sedute del consiglio e delle commissioni per destinarli alla piantumazione di alberi."Siamo dinanzi e dentro il più grande cambiamento climatico della storia dell'umanità: la politica cittadina ci deve vedere tutti impegnati a dar vita ad una task force sui rischi climatici - affermano i consiglieri comunali della coalizione POLIS230 Giovanni Moramarco, Giandomenico Marroccoli, Onofrio Gallo, Michele Denora, Luca Genco, Gianfranco Berloco, Giovanni Saponaro, Michele Ventricelli -.Auspichiamo un confronto anche sul tema dei cambiamenti climatici. Una comunità comunale deve dare una risposta, adottando delle misure.L'aggravarsi delle condizioni ambientali, le alte temperature, la prevenzione del rischio degli incendi, la cura del territorio, la biodiversità e la raccolta delle acque sono temi che possono dar vita ad una piattaforma di obiettivi comuni.Nella nostra città abbiamo bisogno assoluto di alberi e zone verdi per bambini e famiglie.Come consiglieri comunali della coalizione POLIS2030 abbiamo pensato ad un'iniziativa operativa e concreta che possa dare immediatamente una risposta nel nostro piccolo.Devolveremo i nostri gettoni di presenza per piantumare alberi in città".