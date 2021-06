Polemica sul passaggio a livello in via vecchia Buoncammino

Fa discutere il passaggio a livello in via vecchia Buoncammino. Ieri si è verificato un guasto temporaneo e le sbarre non si sono abbassate al momento del passaggio del treno. L'assessore al personale della Regione Puglia, Gianni Stea, chiede interventi urgenti. Ma le Ferrovie appulo lucane subito replicano: "E' stata garantita la sicurezza".GIANNI STEA"Evidentemente in Italia non abbiamo imparato nulla in quanto a prevenzione degli incidenti, in particolar modo per quanto riguarda la sicurezza delle linee ferroviarie". E' quanto denuncia in una nota l'Assessore al Personale della Regione Puglia, Gianni Stea che denuncia una situazione di altissimo pericolo sulla tratta Fal che passa dal territorio di Altamura. " In particolar modo sono tantissime le segnalazioni, corredate da prove video, che riguardano il passaggio a livello sulla strada vecchia del Buon Cammino – dice Stea -. Video in cui si vedono treni passare con le sbarre alzate. Eppure si tratta di un'area molto frequentata tutti i giorni da atleti, giovani, ragazzini in bicicletta, oltre ad essere particolarmente trafficata di auto e mezzi pesanti in transito da e per le numerose aziende dell'adiacente zona artigianale di Grotta Formica".L'Assessore regionale quindi, riservandosi ulteriori azioni, lancia un appello non solo alle Fal ma anche alle istituzioni locali: "Evidentemente quel passaggio a livello è rotto e non c'è alcun addetto alla sicurezza a vigilare. Tutto ciò rappresenta un serio pericolo, per cui occorre intervenire al più presto bloccando la strada e riparando l'eventuale guasto. Inoltre sarebbe il caso di controllare tutti gli attraversamenti stradali delle linee ferroviarie intervenendo con urgenza con le necessarie operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria".Non si è fatta attendere la risposta da parte delle Ferrovie Appulo-LucaneFERROVIE APPULO LUCANE"Non c'è nessuna situazione di pericolo sulla tratta ferroviaria Fal che attraversa il territorio di Altamura. E non c'è stato alcun pericolo neanche questa mattina quando due treni sono passati dal passaggio a livello che si trova sulla strada vecchia del Buon Cammino mentre le sbarre erano alzate a causa di un guasto tecnico temporaneo causato dalle alte temperature". E' quanto chiariscono in una nota le Ferrovie Appulo Lucane."La situazione - prosegue l'Azienda - è stata gestita esattamente come prevedono le norme sulla sicurezza ferroviaria: i treni, come si dice in gergo tecnico, hanno marciato 'a vista', ossia alla velocità di 4 km orari. Il guasto è stato subito riparato. Spiace constatare che, ancora una volta, su temi delicati e 'sensibili' per l'opinione pubblica come la sicurezza ferroviaria, qualche esponente politico a caccia di titoli sui giornali, diffonda allarmismi inutili e del tutto infondati. Con l'auspicio che non si verifichino più situazioni simili – conclude l'Azienda - rassicuriamo l'utenza sul fatto che anche questa mattina ad Altamura, come sempre sulle nostre linee, i treni hanno viaggiato in assoluta sicurezza".