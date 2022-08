Elezioni: esclusa la lista di Stea e Mastella

Alle elezioni politiche in Puglia non ci sarà la lista Noi di centro, movimento che fa riferimento a Clemente Mastella e che in Puglia è rappresentata dall'assessore regionale Gianni Stea, vice segretario nazionale dello stesso movimento. La presentazione della documentazione è stata invalidata per errori formali legati alla sottoscrizione del presentatore. Per questo era stata respinta ("ricusazione") da parte della Corte d'appello. Contro la decisione è stato presentato ricorso ma è stato pure respinto dalla Corte di Cassazione.Quindi il movimento non sarà sulla scheda elettorale e i candidati non sono più in lizza. Gianni Stea era capolista al collegio plurinominale al Senato mentre al collegio uninominale (in cui si vota esprimendo la preferenza) era candidato Antonio Petrara.Al momento non sono arrivati commenti di Stea che non farà parte, come candidato al Parlamento, della campagna elettorale.Questa la situazione aggiornata: ---> leggi la notizia sui candidati nei nostri collegi elettorali