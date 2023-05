Antonio Petronella eletto sindaco di Altamura

Antonio Petronella (coalizione Altamura protagonista) è il nuovo sindaco di Altamura. Molto appassionante il ballottaggio. Secondo i dati ufficiali del Comune e del Ministero dell'Interno ha vinto per una differenza di 18 voti.Ha ottenuto 15.152 voti, pari al 50,03%, rispetto ai 15.134 voti, pari al 49,97% di Moramarco. Il candidato di Polis 2030 ha assottigliato lo svantaggio (quattro punti percentuali al primo turno) ma non è bastato.In attesa della proclamazione degli eletti, in base all'elaborazione del Ministero dell'Interno, Petronella avrà una maggioranza di 15 seggi (Rinnovamento Altamura 3, Popolari con Petronella sindaco 3, Insieme con Petronella sindaco 2, Altamura con Petronella sindaco 2, Altamura al centro 2, Idee in Comune 1, Progetto Altamura 1, Unione di centro 1).All'opposizione i candidati a sindaco Giovanni Moramarco con 7 consiglieri di Polis 2030 (Forza Italia 2, Azione civica 2, Fratelli d'Italia 1, Lista per Moramarco sindaco 1, Innoviamo 1) e Michele Loporcaro.Seguono altre notizie