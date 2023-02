Pignatelli nuovo segretario del Pd

Si è tenuto il congresso cittadino del Partito Democratico di Altamura. Alla presenza dei commissari cittadini, Liliana Ventricelli e Francesco Paolicelli, è stato eletto il nuovo segretario: è Pino Pignatelli, avvocato, che nell'ultimo periodo è stato presidente del partito e come precedenti esperienze politiche annovera l'incarico di vice sindaco in una delle giunte guidate da Rachele Popolizio.In primavera - con data ancora da stabilire - si vota per le Amministrative. Quindi l'appuntamento congressuale del Pd è importante in vista delle grandi manovre per formare coalizioni e scegliere i candidati.A livello regionale il nuovo segretario sarà Domenico De Santis, strettissimo collaboratore del presidente della Regione Michele Emiliano.