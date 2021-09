Piano di zona, prorogato servizio di assistenza domiciliare

L'ufficio del Piano di zona, competente per 4 Comuni (Altamura capofila, Gravina, Santeramo, Poggiorsini) ha prorogato il servizio di cure domiciliari integrate (Sad/Adi) a favore di minori e adulti non autosufficienti e anziani.Il servizio assicura prestazioni socio-assistenziali, socio-sanitarie e sanitarie in forma integrata, secondo piani individuali programmati per la cura e l' assistenza alle persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità o prive di adeguata rete familiare con patologie in atto o esiti delle stesse, per stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino funzionale e migliorare la qualità di vita quotidiana.Il servizio è stato affidato alla Auxilium (capofila della rete che finora ha gestito le attività). La proroga è di cinque settimane, in attesa che si completi la procedura di gara per l'individuazione del nuovo soggetto affidatario del servizio con durata più lunga. In questo modo viene evitata l'interruzione, considerando che era in imminente scadenza il precedente affidamento.