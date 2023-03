Petronella: una delega assessorile alle disabilità

Ieri ad Altamura ha fatto tappa il ministro alle disabilità, Alessandra Locatelli. Accompagnata dal deputato della Lega Rossano Sasso e dal candidato sindaco di Altamura Antonio Petronella, ha prima visitato un centro diurno dell'Auxilium e poi ha tenuto un incontro in Sala consiliare.Dichiarazioni di Antonio Petronella: "Esemplari l'impegno dell'On. Sasso e la grande sensibilità e competenza del Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli. E' stato un momento di singolare coinvolgimento l'incontro tenuto in Sala Consigliare ad Altamura, alla presenza di moltissime famiglie e associazioni interessanti e interessate. La ferma convinzione che l'alterità è un'immensa risorsa a cui riservare particolare attenzione facendosi carico, quale Comunità, di quelle diversità a cui dare prioritaria accortezza e supporto. Ammirevole la passione e la competenza del Ministro che ha disposto tutto l'impegno a dare seguito alle istanze poste alla Sua attenzione. Diventa un impegno nel prossimo Governo della Città di Altamura la definizione di una delega assessorile "alle Disabilità" e la costituzione di un osservatorio permanente composto da Istituzioni preposte, Associazioni e Comitati che si occupano di disabilità. Determinante si rivela l'apporto dell'On. Rossano Sasso, quale Parlamentare del Territorio, a farsi promotore di importanti iniziative di Governo nell'interesse di Altamura e della Murgia".