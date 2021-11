Per lavori chiusa la tratta ferroviaria tra Bari centrale e Grumo

Orari FAL Dal 25 novembre al 9 dicembre 2021

Le Ferrovie Appulo Lucane hanno comunicato che a decorrere dal 25 novembre e fino al 9 dicembre prossimo, la circolazione ferroviaria tra Bari Centrale e Grumo Appula sarà temporaneamente sospesa, per consentire la messa in servizio della nuova stazione di Modugno, poiché dal 10 dicembre i treni viaggeranno su binario interrato.Dal 25 novembre al 9 dicembre i collegamenti saranno effettuati con un servizio bus sostitutivo. Saranno istituite, altresì, delle corse bus dirette Bari – Modugno e viceversa. Orari e info, oltre che sul sito internet delle FAL, sono consultabili sui manifesti affissi nelle stazioni e sui treni, sui volantini distribuiti nelle stazioni e biglietterie FAL, sulla pagina Facebook aziendale e telefonando al numero verde 800.050.500. Per facilitare la consultazione degli orari, su tutto il materiale distribuito, è stampato un codice QR, scansionando il quale con lo smartphone si accederà al nuovo programma ferroviario. In allegato il quadro orario."Questo è il cantiere ferroviario più importante degli ultimi anni in Puglia. Finalmente ci siamo". Lo hanno detto il Presidente e il Direttore generale delle Ferrovie Appulo Lucane, Rosario Almiento e Matteo Colamussi, presentando in conferenza stampa a Modugno l'intervento in corso per l'interramento della stazione e di 2 chilometri di linea e il progetto di riqualificazione di tutta l'area circostante. Dal 25 novembre al 9 dicembre prossimi sarà chiusa la linea ferroviaria tra Bari centrale e Grumo (la mobilità sarà garantita da un servizio automobilistico sostitutivo) per consentire, a partire dal 10 dicembre, l'attivazione della circolazione sul binario interrato.Alla conferenza stampa sono intervenuti anche l'assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Anita Maurodinoia; il Sindaco di Modugno, Nicola Bonasia."Fino ad oggi - ha spiegato il Direttore Generale di Fal, Matteo Colamussi - abbiamo scavato 3 gallerie e siamo andati avanti con i lavori senza mai interrompere la circolazione ferroviaria per evitare il più possibile disagi agli utenti, ma ora, per fare in modo che la circolazione si sposti dall'attuale binario, al piano strada, a quello interrato, siamo costretti a chiudere la linea da Bari a Grumo per 15 giorni. In questo periodo approfitteremo per lavorare alacremente ed accelerare i lavori anche negli altri 4 cantieri già aperti sulla tratta. Il nostro impegno è quello di assicurare che il 10 dicembre apriremo la stazione interrata di Modugno e questo, oltre ad avere vantaggi trasportistici, raggiunge anche importanti obiettivi ambientali, con l'abbattimento dei livelli di CO2 e con la eliminazione di due passaggi a livello che provocavano code e traffico veicolare. Anche questo cantiere, come tutto il resto, è stato rallentato dall'emergenza Covid ma nell'ultimo anno, grazie ad una virtuosa sinergia con l'assessore regionale Maurodinoia e con il Sindaco di Modugno, Bonasia, abbiamo migliorato il progetto aggiungendo la pensilina e condividendo uno straordinario intervento di riqualificazione di tutta l'area circostante dove ci saranno parcheggi, piste ciclabili, area giochi per bambini e per cani e altri servizi alla comunità"."Quello di oggi – ha detto il Presidente di Ferrovie Appulo Lucane, Rosario Almiento – è un risultato eccezionale, frutto del grande impegno del management aziendale e della grande sensibilità della Regione Puglia e del Comune di Modugno con cui abbiamo lavorato e stiamo lavorando fianco a fianco per migliorare la mobilità e qualità della vita dei cittadini. Crediamo che l'interramento dei binari e della stazione, interamente ristrutturata con standard moderni e sostenibili, la riqualificazione urbanistica totale di tutta l'area circostante con l'aggiunta di servizi destinati anche alle famiglie, siano obiettivi a cui teniamo tutti. A fronte di questo purtroppo ci sarà qualche giorno di disagio per gli utenti che dal 25 novembre al 9 dicembre dovranno utilizzare gli autobus invece che i treni. Per agevolarli il più possibile abbiamo messo in atto una capillare campagna di informazione e comunicazione sul nostro sito internet, sulla nostra pagina Facebook e su molti siti web locali. Per la prima volta, sui manifesti e sui volantini distribuiti nelle stazioni e a bordo dei treni, abbiamo previsto la possibilità di scaricare gli orari scansionando un QR code. Stiamo facendo del nostro meglio, insieme con le Istituzioni e gli Enti locali che ci sostengono e credono in noi, per fare in modo che Fal garantisca non solo la mobilità dei cittadini ma favorisca anche la modernizzazione degli standard di TPL dal punto di vista dell'accessibilità, della sostenibilità ambientale e della vivibilità dei centri urbani serviti".Il Sindaco di Modugno, Nicola Bonasia, ha parlato di "una bella pagina di storia amministrativa e politica. Questo intervento – ha aggiunto – va a ricucire nel migliore dei modi zone della città prima separate dai binari e a dotare l'area circostante di servizi di cui era priva"- Soddisfatta anche l'assessore regionale ai Trasporti, Anita Maurodinoia: "Questa diventa una vera e propria piazza sociale – ha detto - Abbiamo voluto fortemente la pensilina ed abbiamo reperito risorse aggiuntive. C'è una grande attenzione all'impatto ambientale, alla sostenibilità, all'accessibilità ed alla mobilità sostenibile. Il tutto con l'intento di riavvicinare i cittadini al mezzo pubblico".