Per il G20 a Matera soppressi treni FAL e sostituiti con autobus

Nella mattinata di martedì 29 giugno, in occasione del vertice ministeriale degli esteri e della cooperazione allo sviluppo del G20, in ottemperanza a provvedimenti prefettizi, la circolazione ferroviaria ordinaria, sulle tratte Bari – Matera Sud e Altamura - Gravina, sarà soppressa e sostituita con servizi di autobus.Infatti nella fascia oraria interessata le delegazioni estere si sposteranno da Bari a Matera con un servizio speciale della Ferrovie appulo lucane. L'arrivo delle delegazioni a Matera (stazione di Matera centrale) avverrà alle ore 9.20 ma la ripresa del servizio ordinario dei treni non avverrà prima di mezzogiorno e comunque occorre informarsi in tempo reale.Le tabelle orarie delle corse sostitutive sono disponibili nelle stazioni, sul sito internet www.ferrovieappulolucane.com e sulla pagina Facebook aziendale. Per ulteriori informazioni si può contattare il numero verde Fal 800 050 500.In allegato la tabella oraria dei bus sostitutivi.Vedi ----> Tabella degli orari