Pd: "Non accettiamo veti sui candidati"

Colpo di scena a meno di dieci giorni dalla presentazione delle liste elettorali. La sezione locale del Partito democratico ha diramato un comunicato con cui comunica di interrompere la collaborazione con il Movimento 5 stelle a causa di veti sulle candidature che il Pd non intende accettare in alcun modo. Di seguito il comunicato del Pd di Altamura (la foto si riferisce ad un incontro che si è tenuto sei giorni fa).Il Partito Democratico di Altamura ha lavorato in queste settimane ad un progetto politico nuovo e progressista per le elezioni amministrative della Città di Altamura del 2023. La nostra volontà è sempre stata quella di ricercare un'alleanza leale e trasparente fondata sui temi che ci hanno da sempre contraddistinto: tutela ambientale, potenziamento infrastrutturale, welfare e progresso socio-economico della Città.Su questi presupposti abbiamo cercato, e fortemente voluto, un legame programmatico e politico con il Movimento 5 Stelle di Altamura e nonostante la nostra storia, la rappresentanza politica da sempre espressa e il consenso elettorale ottenuto, abbiamo condiviso la candidatura alla carica di Sindaco di un rappresentante non del nostro partito; segnale di apertura e disponibilità alla costruzione di quella alleanza. Abbiamo da subito contribuito alla costruzione di una coalizione più ampia che fosse punto di riferimento per l'elettorato progressista altamurano che non condivide le proposte poco coerenti della destra locale.Purtroppo, iIl Partito Democratico sezione di Altamura, per la sua storia e per i suoi valori, non ritiene accettabile alcun tipo di imposizione politica o veti personali su rappresentanti che da sempre hanno lavorato per il bene della nostra Città. Per i nostri iscritti e simpatizzanti, per i nostri candidati, per il centro sinistra altamurano, per tutti i cittadini,