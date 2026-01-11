Pd: Anna Salvaggiulo nuova segretaria

Anna Salvaggiulo, medico veterinario e candidata alle elezioni regionali di novembre, è la nuova segretaria del Partito democratico di Altamura. Questo è l'esito del congresso cittadino che si è svolto oggi nella sede locale.Si è concluso circa un anno di commissariamento, affidato ad Aldo Sigrisi che il circolo ha ringraziato per l'impegno profuso. Ha prevalso una linea unitaria che ha portato all'elezione diretta di Salvaggiulo, senza la presentazione di liste. "Un nuovo e rigenerato impegno - ha comunicato il Pd - animano la sezione altamurana, con l'elezione anche del direttivo locale che guiderà l'attività politica già dalle prossime settimane. La nuova segretaria ringrazia e saluta gli iscritti, il commissario uscente e tutti i simpatizzanti per la partecipazione". Prima del dibattito sono intervenuti iscritti, rappresentanti di forze politiche ed è intervenuta anche l'ex sindaca Rosa Melodia.La nuova segretaria ha pubblicato le sue dichiarazioni sui social: "Accolgo questo incarico con senso di responsabilità e con la consapevolezza del valore politico di questo passaggio: essere la prima donna alla guida del partito cittadino non è solo un fatto simbolico, ma un impulso concreto al cambiamento. Il Partito Democratico svolgerà un ruolo di opposizione serio, coerente e costruttivo rispetto all'attuale amministrazione comunale, vigilando sulle scelte compiute e avanzando proposte alternative nell'interesse della città. Parallelamente, lavoreremo alla costruzione di una alternativa di governo per Altamura fondata su una alleanza ampia, che metta insieme partiti del centrosinistra e forze civiche, ispirata allo stesso modello di coalizione che governerà la Regione Puglia. Un progetto politico aperto, inclusivo e radicato nel territorio, capace di unire competenze, energie sociali e visione.Essere donna alla guida del partito deve tradursi in un impegno concreto per rendere il PD più aperto e rappresentativo: più spazio, più ruoli e maggiore peso decisionale a donne e giovani, affinché il rinnovamento sia reale e non solo dichiarato. Ringrazio tutte e tutti per la fiducia accordata. Da oggi inizia un percorso condiviso, fondato su responsabilità, partecipazione, ascolto dei cittadini e costruzione del futuro per questa città".