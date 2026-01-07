Partito democratico - PD
Politica

Congresso cittadino del Partito democratico

In programma domenica

Altamura - mercoledì 7 gennaio 2026 22.39
Domenica 11 gennaio, a partire dalle ore 10.30, nella sede del Partito Democratico in via Già Corte d'Appello n. 13 è in programma il congresso cittadino per l'elezione del nuovo segretario locale. Attualmente il circolo altamurano è guidato dal commissario del Pd, Aldo Sigrisi.

"Il congresso - si legge in una nota del Pd - costituisce un momento rilevante di confronto democratico e di partecipazione politica, finalizzato al rinnovo degli organismi dirigenti cittadini e alla definizione delle linee di indirizzo future del circolo. La partecipazione all'iniziativa sarà gradita quale segno di attenzione verso un appuntamento significativo per la vita politica e civile della città".

In base al programma, in mattinata sono previsti i saluti istituzionali e dei rappresentanti delle altre forze politiche, inoltre il commissario relaziona sulle attività del partito. Quindi vengono presentate le candidature e le liste a sostegno. Alle ore 16 gli iscritti procederanno al voto.
