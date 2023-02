Congresso cittadino del Partito democratico

Domani (sabato 11 febbraio), con inizio alle ore 16,00, presso la sede del circolo in via Già Corte d'Appello, si tiene il congresso del Partito Democratico per il rinnovo delle cariche interne al circolo e la votazione delle mozioni congressuali nazionali."Non c'è Pd senza partecipazione - affermano i sub commissari Francesco Paolicelli e Liliana Ventricelli - ed è attraverso il dibattito e il confronto politico che si esprime la ricchezza e la vivacità democratica del nostro partito. Sarà l'occasione per ritrovarsi e ripartire con nuove idee e nuovo slancio in vista dei prossimi impegni. Il Partito Democratico di Altamura si apre alla città: si invitano tutti gli iscritti e simpatizzanti a prendere parte ai lavori".In primavera - con data ancora da stabilire - si vota per le Amministrative. Quindi l'appuntamento congressuale del Pd è importante in vista delle grandi manovre per formare coalizioni e scegliere i candidati. Inoltre il Pd altamurano è chiamato anche a esprimersi, con il voto, sulla preferenza per il candidato alla segreteria nazionale del partito tra Bonaccini, Cuperlo, De Micheli e Schlein.