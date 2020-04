Pasqua e Pasquetta, resterà tutto chiuso

Saranno una Pasqua e una Pasquetta in cui restare tutti a casa, senza eccezioni. Per le due festività nemmeno le attività commerciali come i supermercati lavoreranno e questo consentirà sia il meritato riposo per esercenti e dipendenti ma otterrà anche l'obiettivo di evitare che tante persone escano con il pretesto di dover fare la spesa. L'unica eccezione riguarda le farmacie.Con ordinanza, la sindaca Rosa Melodia dispone la chiusura di tutte le attività commerciali presenti sul territorio comunale, svolte in qualsiasi modalità (in sede fissa, su area pubblica, in forma itinerante), nelle giornate di domenica 12 e lunedì 13 aprile 2020.Fino al 13 aprile, inoltre, resta sospesa l'attività di commercio su aree pubbliche presso i mercati rionali giornalieri ubicati in via Rovereto, piazza Matteotti, via Monte Pollino,via Parisi, via Marecchia, via Cimitero (mercato dei fiori). Rimane la sospensione pure delle attività commerciali di vendita di cibi e bevande con apparecchi automatici self service H24 presenti sul territorio comunale.Confermata la chiusura al pubblico del complesso cimiteriale, fatta eccezione per i riti funerari e solo in forma strettamente privata.