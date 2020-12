"Partecipate al consiglio, non strumentalizzate l'emergenza Covid"

Dopo l'annuncio di otto consiglieri di centrodestra e delle liste civiche che non saranno presenti ai consigli comunali, convocati in videoconferenza oggi e domani, arriva l'invito da Palazzo di città ad un confronto senza "strumentalizzare lo stato di emergenza" legato al Covid-19.Ai consiglieri di minoranza scrivono il presidente del consiglio Gino Loiudice e la vice presidente Raffaella Petronelli con "un sentito dispiacere oltre che con una sincera esortazione a rivedere le loro decisioni in ragione della straordinarietà e gravità di una situazione, mai vista prima, portatrice di drammatiche implicazioni per l'intera nazione. Evitiamo - scrivono - di strumentalizzare lo stato di emergenza. Evitiamo insieme di azzerare le basilari regole democratiche. Favoriamo il confronto tra maggioranza e opposizione nell'interesse comune della città". La tecnologia oggi è "in grado di garantire alla rappresentanza politica cittadina di confrontarsi senza alcuna necessità di incontro fisico, nel pieno rispetto delle misure di distanziamento sociale con cui ormai tutti abbiamo imparato a convivere".Inoltre viene rivolto l'invito "al confronto politico e democratico; in questa fase così drammatica, riteniamo infatti, che solo insieme sarà possibile uscirne e nel miglior modo possibile". Solo in consiglio comunale "possono essere correttamente definiti i ruoli e le responsabilità nella gestione dell'emergenza e le misure più efficaci per il rilancio della nostra economia cittadina", concludono. Finora, salvo singole eccezioni per il bilancio, l'opposizione sta sempre disertando le riunioni in videoconferenza.