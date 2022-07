Consorzio Pane Dop, Michele Saponaro nuovo direttore

Su proposta del Presidente del Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione del Pane di Altamura DOP Lucia Forte, il Consiglio di Amministrazione ha nominato, con voto unanime, il nuovo Direttore, nella persona del dott. Michele Saponaro, altamurano, che ha lavorato per più di quarant'anni, in Basilicata e per brevi periodi in Puglia, nell'Amministrazione statale dei beni culturali.Laureato in Filosofia all'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, agli inizi degli anni Novanta è stato Assessore alle Attività Produttive del Comune di Altamura, dando vita a una serie di iniziative di promozione del rinomato "pane nostro" e dell'intera filiera produttiva. Ricordiamo alcune delle tappe più significative e rilevanti: la partecipazione di "Altamura Città del Pane", all'Expo Levante, inaugurata dal Ministro per il Turismo e lo Spettacolo Carlo Tognoli, Bari, Fiera del Levante 1991; ANUGA – Mercato Mondiale dell'Alimentazione, con la collaborazione della Camera di Commercio di Bari e dell'ICE – Istituto per il Commercio Estero, Colonia (Germania) 1992; XIII^ Edizione IBA – Esposizione Mondiale della Panetteria di Berlino (Germania) 1992.Conclusa l'esperienza amministrativa, è stato impegnato in prima persona nella costituzione del Consorzio e nella cura del dossier di candidatura presentata all'Unione Europea - per il tramite della Regione Puglia - per l'ottenimento della DOP, compreso la redazione della primissima versione del "disciplinare di produzione". Diverse le attività editoriali da lui curate nei primissimi anni di attività del Consorzio.«Si tratta di un profilo altamente qualificato e specializzato - ha dichiarato il Presidente del Consorzio Lucia Forte - che ha trovato piena e unanime coesione nel Consiglio di Amministrazione. Oltre alle competenze culturali e tecniche, il nuovo Direttore vanta una profonda conoscenza del settore della panificazione e, più in generale, dell'intera filiera produttiva, nonché delle procedure amministrative attivate per l'ottenimento della Denominazione d'Origine Protetta del "pane nostro", il prodotto dell'agro alimentare più rappresentativo della nostra Città e del suo territorio».Michele Saponaro ha ricoperto incarichi pubblici di rilievo e grande responsabilità nel settore del patrimonio storico artistico e delle tradizioni popolari, come direttore di lavori di restauro, curatore di mostre, eventi culturali e iniziative editoriali tesi a far conoscere e valorizzare il nostro territorio appulo lucano. E' stato responsabile dell'Ufficio Stampa e Comunicazione Istituzionale della Direzione Regionale Musei Basilicata con l'entrata in vigore della Legge 150/2000 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni". E' giornalista pubblicista dal 2006, regolarmente iscritto all'Ordine Nazionale dei Giornalisti.«Tutti insieme dovremmo impegnarci, mettendo a disposizione le rispettive competenze - ha ribadito il Presidente del Consorzio - per realizzare il piano di attività già definito dal Consiglio di Amministrazione nelle scorse settimane. La nostra organizzazione deve trovare una nuova centralità, allargando la rete dei propri associati e dei partner istituzionali, in primis il Comune di Altamura e la Regione Puglia, necessari a supportare le attività di promozione e valorizzazione dell'intera filiera del grano, della farina e del pane.Un nuovo patto tra gli agricoltori che coltivano le varietà di frumento duro previste da "disciplinare di produzione", gli imprenditori molitori che con la loro storia hanno creato un distretto produttivo leader a livello europeo nella produzione delle "semole rimacinate" per la panificazione; i panificatori che devono trovare nuovo slancio e forte motivazione a produrre il "pane DOP", nel rispetto di regolamenti che andremo ad aggiornare, per renderli più aderenti alle nuove esigenze, imposte dai cambiamenti intervenuti negli anni nei vari settori produttivi e più in generale nella società contemporanea. Porgo, a nome mio e di tutti i Consiglieri di Amministrazione, i più sinceri ringraziamenti al dott. Nicola Lorè per il lavoro svolto per il Consorzio, durante il suo incarico e ringrazio il dott. Saponaro per aver accettato, con entusiasmo, tale nomina e gli auguro, anche a nome dell'intero Consiglio di Amministrazione, un proficuo svolgimento del lavoro che ci attende» conclude Lucia Forte.