Ospedale della Murgia: nuovi investimenti per Oculistica

"Un altro passo importante per migliorare l'assistenza sanitaria nel nostro territorio. Con la deliberazione n. 1452 dell'11 luglio 2025, l'ASL Bari ha approvato un intervento strategico per il potenziamento e il rinnovamento delle dotazioni strumentali e tecniche dell'Ospedale 'Perinei' di Altamura." Lo comunica Francesco Paolicelli, presidente della IV Commissione (Sviluppo Economico) della Regione Puglia."La misura rientra nel Programma Regionale Puglia 2021-2027 – Azione 8.4 Rinnovo e potenziamento delle strutture ospedaliere e sviluppo della telemedicina e prevede la realizzazione di un sistema mobile a flussi laminari per creare un ambiente chirurgico sterile e l'esecuzione di terapie intravitreali in sicurezza. Un intervento atteso da tempo che garantirà maggiore qualità, sicurezza e innovazione nelle nostre strutture ospedaliere." L'intervento riguarda la realizzazione di un Arco Sterile destinato alle sale operatorie, per rafforzare le capacità operative e migliorare i percorsi di cura. Si tratta della seconda sala operatoria oculistica."Continuiamo – aggiunge Paolicelli – a investire sulla salute dei cittadini e sulla modernizzazione degli ospedali, perché il diritto alla sanità pubblica di qualità deve essere garantito a tutti."