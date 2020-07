Ospedale della Murgia, dall'1 agosto altri due medici in Chirurgia

La sospensione dei ricoveri nel reparto di chirurgia generale dell'ospedale della Murgia "Perinei" fa discutere ad Altamura e Gravina.Sull'argomento interviene direttamente la direzione generale della Asl Bari. "E' stata richiesta alla centrale operativa del 118 la sospensione per due settimane dell' invio dei pazienti dell'emergenza/urgenza nella unità operativa di Chirurgia generale dell'ospedale Perinei con l'obiettivo di assicurare e completare l'iter assistenziale per i pazienti già presenti in reparto", si spiega in un comunicato stampa."Si tratta di un provvedimento necessario - precisa ancora l'azienda sanitaria - per l'attuale sovrannumero di pazienti della chirurgia ad Altamura nell'ottica di garantire loro la assistenza più adeguata. Intanto la Direzione sanitaria ha già provveduto a reclutare altre due unità in mobilità di urgenza, da impiegare a partire dall'1 agosto, per potenziare l'organico, in concomitanza con il periodo di ferie estive del personale attualmente in servizio".