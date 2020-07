Ospedale della Murgia, sospesi i ricoveri in Chirurgia

Per mancanza di personale per la turnazione, a partire da oggi all'ospedale della Murgia "Perinei" sono stati sospesi i ricoveri nell'unità di chirurgia generale. La decisione è stata presa dalla direzione di presidio Domenico Labate e comunicata ai manager dell'azienda sanitaria e alle strutture interne.Mancano i medici e nemmeno un avviso pubblico della Asl per reclutamento temporaneo è riuscito a sopperire alle carenze.L'anno scorso questa situazione si verificò per l'ortopedia.