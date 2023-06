Ospedale aperto: visite gratuite in Urologia

Ospedale "Di Venere" – Bari – tel. 080-5845057

Ospedale "San Giacomo" – Monopoli – tel. 080-5849269

Ospedale "F. Perinei" Altamura – tel. 080-5848587 (dalle ore 13 alle 14).

Visite gratuite urologiche in tre ospedali della ASL Bari: "Di Venere" di Bari, "San Giacomo" di Monopoli e Ospedale della Murgia di Altamura. Si chiama "Ospedale Aperto" l'iniziativa lanciata in occasione della XVIII Giornata Nazionale per la Cura e la Prevenzione dell'Incontinenza, in programma il prossimo 28 giugno 2023, fortemente voluta da FINCOPP (Federazione Italiana Incontinenti e Disfunzioni del Pavimento Pelvico), associazione che rappresenta le istanze di 5 milioni di persone affette da incontinenza, e dal Ministero della Salute.L'incontinenza urinaria è una condizione molto diffusa nella popolazione generale, con gravi effetti negativi che possono estendersi ad ogni componente della personalità: psicologica, lavorativa, sociale, relazionale. La ASL Bari, con l'adesione di Ospedali e operatori sanitari, mira a sensibilizzare i cittadini e le istituzioni per far emergere le problematiche legate all'incontinenza da un punto di vista medico e sociale.Le Unità Operative di Urologia dell'Ospedale Di Venere a Bari, dell'Ospedale della Murgia di Altamura e dell'Ospedale S Giacomo a Monopoli, Centri di eccellenza per la diagnosi e cura della incontinenza urinaria, aderiscono alla giornata garantendo visite gratuite nei propri ambulatori.Gli utenti potranno ricevere informazioni sulle modalità di accesso alle visite gratuite, chiamando il numero verde FINCOPP 800.050415, consultando il sito della FINCOPP (www.fincopp.org), o chiamando direttamente nei reparti di Urologia: