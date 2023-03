Oropan: visita istituzionale del viceministro Sisto

Il Viceministro alla Giustiziaha fatto visita ieri alla sede della Oropan S.p.A., azienda leader nella panificazione e nei prodotti da forno, i cui prodotti vengono distribuiti sul territorio nazionale e in 25 paesi nel mondo. All'incontro, oltre allo staff del Viceministro, ha partecipato anche il Presidente della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Leonardo Patroni Griffi.Durante la visita allo stabilimento, il Viceministro, accompagnato dal Presidente Vito Forte, Lucia e Daniele Forte, si è espresso parlando della Oropan S.P.A., dicendo: "Qualcuno pensa che un'azienda possa essere essenzialmente profitto, si sbaglia. In questo caso Oropan è essenzialmente passione, tradizione, amore, attaccamento alle radici e la consapevolezza che ci sono valori che si tramandano, che non passano, che hanno una ragione territoriale, familiare ed affettive e tutto ciò l'ho percepito, chiaramente, visitando l'azienda".E parlando di Vito Forte ha aggiunto: "Mi sono rimasti impressi i 37kg di pane fatti il primo giorno da Vito Forte e come oggi siamo di fronte ad una industria che fa del pane un punto di riferimento, ma soprattutto, un punto di partenza. I 37 kg sono il segnale di come un uomo da solo sia capace di costruire tanto. Il nostro mezzogiorno è fatto di queste figure, figure scolpite nella roccia e che onorano coloro che, come me, come tanti altri, sono figli di questa roccia, e cercano di essere degni della durezza ma anche della sensibilità di tutto questo". Durante la visita allo stabilimento, il Viceministro ha potuto apprezzare i sistemi produttivi e l'innovazione introdotta nei processi e nei prodotti espressione della cultura alimentare e della tradizione del territorio murgiano, che hanno reso l'azienda altamurana, Ambasciatrice del Made in Italy nel mondo."La visita di figure istituzionali, così importanti e vicine al territorio come quella del Viceministro alla Giustizia, Avv. Francesco Paolo Sisto, sono segnale e testimonianza di come, le nostre aziende possono contare sulla collaborazione e sul sostegno delle istituzioni, al fine di elevare non solo la competitività aziendale, ma con essa anche la competitività dell'intero sistema territoriale, continuando a crescere e a svilupparsi, valorizzando al contempo la propria storia e il proprio territorio- ha affermato l'AD di Oropan. Aggiungendo: "La contemporanea presenza del Presidente della BPPB certifica come tramite la connessione tra banche ed imprese si possa contribuire alla crescita economica locale, promuovendo l'innovazione, l'occupazione agendo in modo responsabile e sostenibile, nell'interesse della comunità locale e dell'ambiente"."Tradizione e innovazione, passione e professionalità si respirano nell'azienda Oropan, nata dalla produzione di uno dei prodotti di eccellenza del nostro territorio: il pane di Altamura. Questa mattina ho avuto il piacere di visitare questa realtà storica a livello locale, leader e icona d'impresa virtuosa a livello nazionale, alla conquista dei mercati internazionali. Un'azienda nata oltre 60 anni fa dal coraggio imprenditoriale di Vito Forte e guidata oggi in maniera eccellente dall'amministratore delegato, Lucia Forte, che ha scelto di avvalorare il proprio impegno investendo tanto sui temi della buona e sana alimentazione che della sostenibilità" - Queste le parole del Presidente della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Avv., a margine dell'incontro.Incontro conclusosi con la visita al Museo del Pane di, luogo di testimonianza reale di una storia di successo imprenditoriale, che nasce dal pane ma. mediante la quale il pane diventa emblema di un territorio.L'azienda Oropan rappresenta un esempio virtuoso di come sia possibile coniugare la valorizzazione della storia e della tradizione con l'innovazione e la modernità. Infatti, grazie alla ricerca costante e all'utilizzo delle tecnologie più avanzate, l'azienda è in grado di produrre alimenti di alta qualità, rispettando al contempo le antiche tradizioni culinarie del territorio. Ciò ha permesso di chiudere l'anno 2022 con un fatturato di circa 40 milioni di euro, e proseguire nel completamento di un importante Piano Industriale che dovrà supportare, per gli anni futuri, gli ambiziosi programmi di crescita dell'azienda altamurana.