Oropan premiata con il riconoscimento Industria felix

Un altro riconoscimento per la Oropan che conquista il premio Industria Felix, riservato alle "imprese virtuose" dal punto di vista finanziario e della sostenibilità. Il premio è stato ritirato a Roma, presso la Luiss, dall'amministratore delegato Lucia Forte.L'azienda di Altamura, leader nel settore dei prodotti da forno della panificazione è tra le top 6 aziende italiane del settore agroalimentare, per performance gestionali e affidabilità finanziaria Cerved, cui è andato il riconoscimento di "Industria Felix - l'Italia che riparte e compete ". Il premio è stato consegnato alla Luiss di Roma dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri Messina nell'ambito della 37esima Fiera digitale internazionale Industria Felix.Tra i top imprenditori e manager delle società di capitali con sede legale in Italia che si sono distinte tramite i risultati di bilancio, anche la Oropan, rappresentata dall'Amministratore Delegato Lucia Forte, riconosciuta fra le società più performanti a livello gestionale, solvibili e sicure a livello finanziario, a cui è andata 'Alta onorificenza di bilancio del Premio Industria Felix - L'Italia che riparte e compete"."E' un onore - afferma Lucia Forte - essere insigniti per il secondo anno consecutivo di questo importante premio, perché è autorevole riconoscimento della nostra capacità di implementare scelte strategiche che oltre a generare ottime performance di bilancio (patrimoniale, economico) permettono di innalzare la competitività aziendale nel mercato globale, attraverso un modello imprenditoriale che produce, esporta e valorizza il Made in Italy, Tutto questo reso possibile grazie alla ricerca, all'innovazione di prodotto, di processo e di cultura d'impresa, alla valorizzazione e crescita del capitale umano, alla valorizzazione del territorio e del contesto in cui viviamo, perseguendo la sostenibilità del business, mossi dalla convinzione che non ci può essere vero sviluppo se non c'è una crescita sostenibile. Tutto questo ci ha consentito di seguire un percorso di crescita che ha visto raddoppiare il fatturato negli ultimi 5 anni, incrementando del 70% il numero di occupati, oggi 166 dipendenti e sviluppare anche quest'anno incrementi importanti di fatturato", conclude.